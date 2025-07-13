Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные готовят новые дальнобойные удары по России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале после совещания с военными 13 июля.

По словам Зеленского, подразделения ВСУ будут «делать все для переноса войны на российскую территорию».

«Готовим новые наши дальнобойные удары», — написал он.

Зеленский также заявил, что Киев видит «намерения и попытки развития наступательных действий» со стороны российской армии.

Как следует из публикации, на совещании с участием главы государства присутствовали министр обороны Украины Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник украиснкого Генштаба Андрей Гнатов.

В конце июня Зеленский заявил о подготовке ударов по «болевым точкам» России. Тогда он утверждал, что Киев планирует атаки с целью «существенного снижения российского потенциала».

Комментируя это высказывание Зеленского, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что слова украинского президента следует воспринимать через «призму его склонности к эпатажности и работе на публику». По мнению депутата, речь идет о «громких выхлопах, за которыми мало что стоит». В то же время Картаполов признал, что «надо ситуацию отслеживать».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев на фоне заявления Зеленского о подготовке новых ударов по России напомнил об атаке ВСУ на российские военные аэродромы, состоявшейся в начале июня.

«Это, прежде всего, задача спецслужб, чтобы не получилось так, что опять подъедет какая-нибудь фура и нанесет удар по объектам, в том числе в Москве. К этому надо быть готовым», — сказал депутат RTVI.

О том, что Киев готовит новые удары по России по примеру недавних атак на аэродромы, железную дорогу и автомобильные мосты, в июне также заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.