Глава СБУ заявил, что будут новые удары по России по примеру недавних атак на аэродромы, железную дорогу и автомобильные мосты. Его цитирует агентство «Интерфакс-Украина».

«СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недостижимым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция „Паутина“», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

1 июня 2025 года СБУ устроила диверсию на нескольких российских аэродромах используя дроны, которые запускались из автомобильных фур и автономно управлялись с использованием искусственного интеллекта, а также теракты на железной дороге и подрыв автомобильного моста. Мост в Брянской области упал на железнодорожные пути, по которым следовал поезд сообщением Климов — Москва. В результате подрыва погибли семь человек, пострадали 104. Всего в поезде находились 388 пассажиров.