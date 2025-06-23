Утверждения президента Украины Владимира Зеленского следует воспринимать через призму его склонности к эпатажности и работе на публику, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал заявление украинского лидера о подготовке новых ударов по территории России.

«Мы всегда готовы. Заявления Зеленского надо воспринимать через призму его склонности к эпатажности и работе на публику. Просто ему не хочется отставать от США, Израиля», — сказал депутат.

По словам Картаполова, Зеленский «крайне боится, что про него все забудут».

«Отсюда вот эти громкие выхлопы, за которыми мало что стоит», — отметил глава думского оборонного комитета.

Впрочем, Картаполов признал, что «надо ситуацию отслеживать».

«Те, кому положено, у нас этим занимаются», — заверил он.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI назвал заявление Зеленского беспочвенным.

«Зеленский на фоне обострившегося кризиса на Ближнем Востоке хочет напомнить, что он еще существует, что он готов тут услужить Западу, как он считает нужным — [воевать] до последнего украинца и так далее», — считает депутат.

В то же время Соболев напомнил о недавней атаке ВСУ на российские военные аэродромы.

«Учитывая удар 1 июня по нашей стратегической авиации, это надо учесть. И это, прежде всего, задача спецслужб, чтобы не получилось так, что опять подъедет какая-нибудь фура и нанесет удар по объектам, в том числе в Москве. К этому надо быть готовым. Но это работа спецслужб, они должны удвоить, утроить свои усилия по выявлению тех лиц, которые могут такое сделать, как сделали в Челябинске», — сказал он.

Говоря о возможном развитии российско-украинского конфликта, Соболев допустил, что Киеву могут передать немецкие ракеты «Таурус».

«Если им дадут ракеты «Таурус», но ими будут управлять немцы — об этом и президент наш говорил много раз — в этом случае цели на территории Германии будут законными для наших Вооруженных сил, если такое состоится. Если они воспользуются средствами такого ракетного нападения, это будет очень серьезное обострение обстановки. Я думаю, что Германия в настоящее время к этому не готова», — порассуждал член думского оборонного комитета.

22 июня Зеленский провел встречу с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым, после которой заявил о подготовке ударов по «болевым точкам» России. По словам украинского президента, Киев планирует атаки с целью «существенного снижения российского потенциала».