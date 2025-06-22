Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке ударов по «болевым точкам» России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале после встречи с начальником Главного управления разведки украинского Минобороны Кириллом Будановым.

По словам Зеленского, украинские власти планируют наносить удары с целью «существенного снижения российского потенциала».

В посте украинского президента также утверждается, что санкции наносят «очень ощутимые убытки» российской экономике. Зеленский назвал правильным курс Киева на «принуждение России» к окончанию военного конфликта через усиление санкционного и иного давления.

«Будем информировать партнеров о фактах, которые получила наша разведка. Готовим совместные решения в защиту вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом», — говорится в публикации.

1 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти российских регионах. Ударам подверглись объекты в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. В первых трех регионах все атаки были отражены, тогда как в Мурманской и Иркутской областях в результате ударов возникли пожары с повреждением нескольких единиц авиационной техники.

Украинские власти после атаки на российские аэродромы заявили об уничтожении 41 самолета. В свою очередь в МИД России указали на преднамеренное преувеличение Киевом масштабов последствий нападения, отметив, что поврежденная техника подлежит восстановлению. По неофициальным российским оценкам, речь идет о восьми или девяти пострадавших самолетах.

11 июня глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Киев готовит новые удары по России по примеру недавних атак на аэродромы, железную дорогу и автомобильные мосты.