В Кремле подтвердили факт атаки на Крымский мост со стороны Украины 3 июня, но заявили, что она не привела к разрушениям и что конструкция остается в рабочем состоянии. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сделанное накануне заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы повреждении подводных опор моста в результате «уникальной спецоперации» с применением взрывчатки.

«Взрыв действительно был. Ничего не повреждено, мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима», — сказал Песков, аудиозапись ответа которого приводит телеграм-канал радио «Маяк».

СБУ утверждала, что опоры моста якобы были заминированы при помощи 1,1 т взрывчатки в тротиловом эквиваленте, и будто бы взрыв привел к сильному повреждению подводных опорок на уровне дна. «Фактически мост находится в аварийном состоянии», — говорилось в заявлении украинской спецслужбы. Минобороны России атаку не комментировало.

По информации телеграм-канала, публикующего оперативные данные о дорожной ситуации на Крымскому мосту, движение транспорта по нему было перекрыто 3 июня в промежутке примерно с шести до девяти утра.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, с которым в тот день связался RTVI, сказал, что находится в Крыму и не наблюдает никаких ЧП, связанных с работой переправы.

«Крымский мост стоит на месте, транспорт — железнодорожный, автомобильный по нему движется. <…> Никакой там тонны взрывчатки нет, это все фейк», — сообщил он.

Депутат пояснил, что периодически движение по объекту перекрывается ради безопасности людей в связи с ракетной опасностью, возможными ударами дронов и безэкипажных катеров.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с RTVI назвал «тревожным звонком» попытку атаки на Крымский мост. При этом он отметил, что СБУ преувеличила и саму мощность взрыва, и последствия. По словам Журавлева, «слегка повреждена» лишь защита Крымского моста, а сам он работает в обычном режиме, что доказывают спутниковые снимки.