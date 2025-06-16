Спецслужбы Украины и Великобритании совместно готовят провокации в Балтийском море, включая «инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США», чтобы сорвать российско-американские переговоры и обострить конфликт вокруг Украины. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Как утверждают в разведке, Украина уже передала британской стороне торпеды советского или российского производства. План, по данным СВР, состоит в том, чтобы одну из них взорвать на безопасном расстоянии от американского корабля, а вторую, якобы не сработавшую, представить в качестве доказательства «злонамеренной активности» России.

Сценарий другой провокации предполагает, что какая-либо из стран Северной Европы якобы случайно обнаружит в Балтийском море российские якорные мины и обвинит Москву в подготовке диверсий на международном морском пути, говорится в релизе СВР.

Такие провокации планируются для того, чтобы сорвать российско-американские переговоры, убедить Вашингтон продолжить военную помощь Украине и тем самым обострить конфликт вокруг этой страны, поясняет пресс-бюро разведки. Оно уточнило, что это делается «в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу».

По заявлению СВР, с британскими разведслужбами украинские силовики сотрудничают особенно тесно. При этом, как правило, британская сторона является «мозгом» операций, а сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны и их агентура — исполнителями.

«Такой механизм использовался, в частности, при организа­ции недавних терактов на железной дороге в Брянской и Кур­ской областях, а также ударов по аэродромам ВКС [Воздушно-космических сил] России 1 июня», — сказано в публикации.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд, погибли семь человек, более сотни пострадали. Спустя несколько часов, уже 1 июня, грузовой поезд сошел с рельсов в результате подрыва железнодорожного моста в Курской области, пострадали машинист и двое его помощников. Следственный комитет России квалифицировал оба инцидента как теракты.

Также 1 июня в пять регионов России — Мурманскую, Иркутскую, Рязанскую, Ивановскую и Амурскую области — прибыли фуры с беспилотниками, предназначенными для атак на военные аэродромы. В Амурской области грузовик взорвался, не доехав до места назначения, в остальных четырех регионах дроны были запущены дистанционно.

Глава СБУ Василий Малюк утверждал, что в результате атак якобы был поврежден 41 российский самолет стратегической авиации. Канал «Война с фейками» написал, что украинская сторона намеренно преувеличила результаты ударов, чтобы спровоцировать панику в России. В свою очередь, российское Минобороны сообщило, что все атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены, а в Мурманской и Иркутской областях возникли локальные возгорания авиатехники, которые оперативно устранили.