Атаки украинских войск на российские аэродромы не привели к значительному снижению возможностей России по ядерному сдерживанию США, поскольку масштабы последствий этого нападения Киевом преднамеренно преувеличиваются. Об этом сообщил замглавы МИД страны Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

Он также заявил, что поврежденная в ходе атаки техника, во-первых, подлежит восстановлению, а во-вторых, значительная ее часть не относится к системам, учитываемым по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Рябков добавил, что документ продолжает оставаться ключевым ориентиром в этой области.

Замминистра отметил, что, несмотря на приостановку договора со стороны России, отдельные категории вооружений и военной техники, зафиксированные в этом документе, продолжают подпадать под определение стратегической авиации.

«Другие системы не относятся к разряду тяжелых бомбардировщиков по с‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​мыслу ДСНВ. Соответственно, в этом плане никакого ослабления наших возможностей в данной сфере не произошло», — пояснил он.

По словам Рябкова, атака на российские аэродромы демонстрирует крайне тревожное проявление пренебрежения не только со стороны Киева, но и со стороны государств, обладающих ресурсами для целеуказания, введения полетных заданий и передачи оперативной обстановки в штаб-квартиры тех, кто осуществлял управление этой акцией в режиме реального времени. Замглавы МИД добавил, что страны, имеющие подобные возможности, сознательно пошли на этот шаг, испытывая терпение и выдержку России.

Замминистра указал, что молчание США и Великобритании в ответ на требования Москвы прекратить опасную практику и дать оценку ситуации равносильно признанию их причастности. Он предупредил, что хотя подобные действия пока не вызвали непосредственной эскалации, их продолжение создает риск серьезного кризиса между государствами, обладающими ядерным оружием.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 июня совершили атаку с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти российских регионах. Согласно сообщению Минобороны, ударам подверглись объекты в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. В первых трех регионах все атаки были отражены, тогда как в Мурманской и Иркутской областях в результате ударов возникли пожары с повреждением нескольких единиц авиационной техники.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк 2 июня сообщил о предполагаемом повреждении 41 российского самолета стратегической авиации, включая модели А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Однако телеграм-канал «Война с фейками» подверг сомнению эти данные, заявив, что украинские власти существенно преувеличили результаты атаки.

В телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин обозначил намерение Москвы отреагировать на атаку по аэродромам. При этом в Кремле позднее подчеркнули, что характер и время ответных действий остаются на усмотрение военного руководства страны.

В ночь на 6 июня российские войска нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины. В Минобороны России заявили, что удар был нанесен «в ответ на террористические акты» Киева.