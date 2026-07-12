Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов заявил RTVI, что обратится к правительству с требованием обеспечить безопасность газотранспортной инфраструктуры и отопительной системы в преддверии отопительного сезона.

По словам парламентария, «чем хуже дела у противника на фронте, тем ожесточеннее обмены беспилотными ударами в тылу по инфраструктуре».

«Даже на пятом году войны большинство НПЗ оказались не готовы к беспилотным атакам, а впереди отопительный сезон. До наступления холодов и начала отопительного сезона надо сделать все, чтобы защитить нашу газовую и отопительную инфраструктуру, особенно газораспределительные станции и крупнейшие ТЭЦ», — сказал Миронов, отметив, что защитить многие объекты можно в сжатые сроки и за «разумные деньги».

Начинать кампанию по постройке пассивной защиты необходимо уже сейчас, уверен Миронов.

«Наиболее эффективно себя зарекомендовали габионы (камни в металлической сетке) и биг-бэги (мягкие контейнеры с песком или грунтом) — все соответствующие решения российские инженеры и бизнес уже предоставили», — указал собеседник RTVI.

В ближайшее время «Справедливая Россия» направит вице-премьеру Александру Новаку письмо с предложением обеспечить пассивной защитой все критические объекты газовой и отопительной инфраструктуры, добавил Миронов.

Ранее Новак заявил, что дефицит топлива на российском рынке вызван выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов из-за «прилетов» по ним. В то же время вице-премьер заверил, что власти принимают меры, чтобы повысить безопасность НПЗ.

Атаками на российский топливно-энергетический комплекс украинские власти пытаются «создать нервозную обстановку в обществе», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания 8 июля. По его словам, «это задача невыполнимая», а запас прочности российской энергосистемы «один из самых высоких в мире».