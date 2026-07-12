Смерть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма не окажет влияния на политику президента США Дональда Трампа. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

«Вряд ли [политика Трампа изменится после смерти Грэма], потому что таких Линдси Грэмов там масса. Только одни раскрученные, другие нет. Линдси Грэм был раскрученным», — порассуждал он.

Как считает Блохин, после смерти Грэма в Республиканской партии, где многие выступают за поддержку Украины и ведение боевых действий с Ираном, развернется борьба за место «главного ястреба».

«Понятно, что у них там все ястребы, но за счет раскрученности и различных заявлений он неофициально был главным ястребом республиканцев», — отметил политолог.

По мнению Блохина, Грэм вряд ли оказывал влияние на Трампа, но в то же время он «считывал настроение Республиканской партии, понимал, о чем думают и о чем говорят в кулуарах, чего хотят добиться».

О смерти американского сенатора в результате непродолжительной болезни ранее сообщил его офис. По данным NBC News, он умер вечером 11 июля после сердечного приступа, ему был 71 год.

Незадолго до смерти Грэм вернулся из Киева, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. После возвращения с Украины сенатор планировал представить в Вашингтоне законопроект о новых санкциях против России, рассказал Financial Times конгрессмен от штата Техас Майкл Маккол.

Грэм был близким соратником Трампа. В разговоре с NBC News глава Белого дома рассказал, что сенатор позвонил ему за несколько часов до смерти, чтобы обсудить законопроект «О спасении Америки» (SAVE America Act) о порядке проведения выборов. По словам Трампа, «кроме усталости», Грэм «был в порядке». Смерть республиканца американский лидер назвал «быстрым финалом» и выразил мнение, что «возможно, это не самый худший способ умереть».