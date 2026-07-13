Иран в понедельник начал наносить удары по американским военным объектам в Иордании и Бахрейне в ответ на новую серию атак США по территории страны. Как сообщает Press TV, иранские силы выпустили ракеты по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, используемой ВВС США, а также по объектам базы Пятого флота США в Бахрейне. МВД Бахрейна заявило, что в районе базы слышны взрывы, а в стране объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале новой серии ударов по иранским целям в районе Ормузского пролива. По данным CNN со ссылкой на американского чиновника, операция продолжалась более трех часов и началась в воскресенье в 17:00 по времени Восточного побережья США. В CENTCOM заявили, что удары направлены на ослабление возможностей Ирана атаковать гражданские и коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив, и проводятся по распоряжению президента США Дональда Трампа.

«Силы Центрального командования США начали новые удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», — говорится в заявлении. При этом указывается, что «главнокомандующий отдал приказ о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности».

После начала американской операции, как сообщили иранские СМИ, взрывы произошли на юго-западе и юго-востоке Ирана, а также в Бендер-Аббасе и на острове Кешм. Представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс сообщил журналисту Axios, что силы Корпуса стражей исламской революции после этого открыли огонь по коммерческим судам в Ормузском проливе. По его словам, американские военные сбили иранскую крылатую ракету и ударный беспилотник. Кроме того, CENTCOM опроверг сообщения иранских СМИ о гибели американских военнослужащих в Кувейте, заявив, что данных о погибших или раненых военнослужащих США в регионе нет.

«Иранская пропаганда заявила, что в Кувейте в результате ударов Ирана погибли три американских военнослужащих. Это ложь», — утверждают в CENTCOM.

«Нет никаких данных о гибели или ранениях американских военнослужащих в регионе», — добавили в командовании.

МИД Ирана обвинил Вашингтон в нарушении международного права и условий соглашения о прекращении войны, заявив, что США нанесли удары по транспортной инфраструктуре, рыболовецким судам, грузовым баржам и другим гражданским объектам. В ведомстве также утверждают, что для проведения операции США использовали территории стран южного побережья Персидского залива, и предупредили, что любой источник атак против Ирана будет рассматриваться Тегераном как законная цель для ответных оборонительных ударов. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, в свою очередь, призвал закрепить на законодательном уровне «решительный» ответ на любые попытки покушения на верховного лидера или высокопоставленных военных и государственных деятелей страны.