В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников, сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.

Большая часть летевших в направлении столицы БПЛА была нейтрализована силами ПВО «на дальних подступах», говорится в сообщении.

«45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил Собянин.

Всего в ночь на 12 июля над российскими регионами сбили 349 беспилотников, сообщало Минобороны РФ.

Ранее Собянин сообщил о крупнейшей за последние два года воздушной атаке на Москву. По данным мэра, в ночь на 7 июля в направлении столицы летело 430 беспилотников. Большая часть дронов была нейтрализована «на дальних подступах», 36 БПЛА уничтожили на подлете к городу.