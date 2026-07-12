Российский союз туриндустрии не фиксировал массовых обращений россиян к туроператорам и страховым компаниям в связи с тайфуном «Бави», который обрушился на Китай, Японию и Филиппины. Об этом сообщил 360.ru глава пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

Он отметил, что туристы чаще всего едут в Пекин, Шанхай, на Хайнань и в другие точки притяжения. Города восточного Китая Юйцин и Вэньчжоу, упоминаемые в сводках о тайфуне, не относятся к популярным туристическим направлениям, добавил Абдюханов.

Организованные российские туристы, которые находятся на материковой части Китая, в безопасности, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные организаторов поездок.

Экскурсионные программы меняются в соответствии с прогнозом погоды. В случае отмены мероприятий туристам возвращают деньги. Транзитных пассажиров, летящих через Шанхай, пересаживают на рейсы со стыковкой в Пекине. Хайнань не подвергся влиянию тайфуна.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что из-за отмены рейсов в связи с непогодой в Китае застряли сотни россиян.

Жертвы и массовая эвакуация: последствия тайфуна

Тайфун «Бави» вызвал наводнения, оползни и обрушения, сильный ветер срывал крыши, повалил и сломал множество деревьев. Нарушено движение поездов, внутренних и международных авиарейсов. Максимальная сила ветра в центре тайфуна достигала 40 м/с при выходе на сушу.

По данным Reuters, которое ссылается на китайские госСМИ, из пострадавших регионов КНР эвакуировано более 2,8 млн человек, из них подавляющее большинство — жители провинции Чжэцзян. Сообщений о погибших не поступало.

На экстренное восстановление поврежденных дорог, больниц, школ и другой инфраструктуры в Чжэцзяне выделено 100 млн юаней ($14,7 млн), сообщает «Синьхуа». Власти направили жителям провинции 70 тыс. единиц гуманитарной помощи.

«Бави» стал самым сильным июльским тайфуном, обрушившимся на Чжэцзян с 1949 года, отмечает агентство.

На Тайване более 130 человек получили травмы, сообщила местная пожарная служба. Информации о погибших нет.

На Филиппинах в результате юго-западного муссона, усиленного тайфуном, погибли 17 человек, сообщил Национальный совет по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими. Стихия затронула более 500 тысяч человек, 14 тыс. семей пришлось покинуть свои дома.