Американские войска в значительной степени покинули Эстонию после того, как Пентагон приостановил отправку новых подразделений в Европу и начал пересмотр глобального размещения сил. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на данные «Актуальной камеры» и комментарии эстонских политиков.

Согласно действующему договору о военном сотрудничестве между Эстонией и США, на территории страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих. Однако сейчас в стране осталась лишь небольшая часть персонала — в основном обслуживающие подразделения.

«Они начали ротацию, но ее реализация приостановлена до окончательного решения по присутствию вооруженных сил США в Европе. Это решение может быть принято в течение шести месяцев», — заявил глава комиссии Рийгикогу по гособороне Калев Стойческу.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что текущая ситуация связана с плановой летней ротацией, однако точные сроки возвращения новых подразделений пока неизвестны.

«Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идет этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут», — заявил он.

По мнению эстонских политиков, Вашингтон намеревается перераспределить ответственность за безопасность в рамках НАТО, вынуждая европейские страны играть более значимую роль в обороне региона. При этом военные контингенты Великобритании и Франции продолжают оставаться в Эстонии.

Глава Пентагона Пит Хегсет еще в середине июня анонсировал масштабную ротацию воинского контингента США в Европе. По его словам, этот процесс продлится около полугода и может привести к значительному сокращению присутствия американских военных на континенте. Источники в Вашингтоне утверждают, что планируется также вывод самолетов и кораблей ВВС и ВМС США.