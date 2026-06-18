Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал ревизию войск США в Европе. Она продлится шесть месяцев и может привести к дальнейшим сокращениям американского военного присутствия на континенте, сообщает Bloomberg.

«Это будет настоящая ревизия», — предупредил Хегсет во вступительном слове на встрече министров обороны стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.

По словам Хегсета, цель проверки — обеспечить, чтобы альянс быстро и «необратимо» двигался к передаче Европе лидирующей роли и основной ответственности в сфере ее собственной обороны. Америка же сможет переориентировать свои силы на другие потребности.

Хегсет также сообщил, что ежегодные взносы США в бюджет НАТО будут зависеть от выполнения другими союзниками целевых показателей по оборонным расходам.

Министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи призвал США лучше координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы предотвратить ее уязвимость в случае вооруженного конфликта.

«Сейчас важнейший вопрос — это дорожная карта для синхронизации отдельных шагов», — заявил он.

Решение о том, кому какие обязанности переходят от американцев, еще не принято, но координировать и синхронизировать процессы надо уже сейчас, чтобы предотвратить появление опасных брешей в европейской обороне, подчеркнул Писториус.

Как отмечает Bloomberg, всесторонняя ревизия американских войск по всему миру ожидалась еще в 2025 году, но постоянно откладывалась.

В конце апреля нынешнего года президент США Дональд Трамп анонсировал сокращение американского контингента в Германии. Это застало врасплох не только союзников по НАТО, но и самих чиновников Пентагона.

В мае американское ведомство объявило о выводе из Германии 5 тыс. своих военнослужащих, но Трамп вскоре дал понять, что это только начало.

В июне немецкая газета Welt рассекретила список американских вооружений, которые Вашингтон намерен забрать у НАТО. Из него следовало, что из состава сил альянса планируется вывести половину крейсеров и треть истребителей.

Как выразилось издание, этот список представляет собой «огромную политическую бомбу» для НАТО и станет «горькой пилюлей» для европейцев.

Администрация Трампа также стремится переложить на Европу расходы в рамках поддержки Украины. Европейцы ранее согласились оплатить поставки Киеву американского оружия и боеприпасов.

Писториус заявил, что Германия выделит $200 млн на закупку американских зенитных боеприпасов для Украины. Она также предоставит дополнительно $200 млн, чтобы Украина могла приобрести управляемые ракеты для системы Patriot.