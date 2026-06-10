Великобритания присоединится к усилиям по созданию европейской замены американской системе ПВО Patriot с целью снизить зависимость Киева и Европы от Вашингтона, пишет The Telegraph.

Украина испытывает большие трудности с перехватом баллистических ракет из-за нехватки современных систем противовоздушной обороны. Россия пользуется этим и наращивает удары.

По информации издания, Владимир Зеленский обращался к Дональду Трампу с просьбой ускорить поставки ракет-перехватчиков PAC-3, запасы которых резко сократились после начала войны США и Израиля против Ирана. Однако эта просьба осталась без удовлетворения.

После этого Зеленский выступил с инициативой создания независимой европейской системы ПВО. По итогам переговоров с британским премьером Киром Стармером он заявил: «Страны E3 — Франция, Германия и Великобритания — помогут нам с противобаллистическими возможностями. Я надеюсь, что вместе с Великобританией нам удастся создать европейскую противобаллистическую систему. Мы работаем над этим. Она нужна нам, и она нужна Великобритании». Для координации проекта Зеленский привлек генерального секретаря НАТО Марка Рютте — альянс должен взять на себя организационную роль в разработке новой системы.

По информации украинских источников The Telegraph, Киев рассчитывает, что ракеты-перехватчики для будущей системы будет производить собственная оборонная промышленность страны. Их планируется объединить с радарами, системами слежения и наведения европейского производства.

«Роль Украины — производить противобаллистические перехватчики, и мы уже их тестируем, — сообщил источник, знакомый с планами коалиции. — Это не идея на будущее, но нам нужны радары, нам нужны головки самонаведения от союзников, чтобы собрать воедино европейский аналог Patriot — значительно дешевле и с возможностью масштабировать производство».

НАТО уже провело ряд совещаний с представителями оборонной промышленности, советниками по национальной безопасности стран-членов альянса и профильными специалистами. Сроки создания полноценной системы, сопоставимой по эффективности с PAC-3, пока не определены.

Ситуацию усугубляет острая нехватка перехватчиков на мировом рынке. По словам Зеленского, только за первые трое суток боев на Ближнем Востоке было израсходовано около 800 ракет PAC-3 — больше, чем Украина использовала почти за пять лет боевых действий.

Пока работа над европейской альтернативой продолжается, Киев и союзники не прекращают давить на Трампа с требованием возобновить поставки. 92% всех переданных Украине перехватчиков было закуплено через PURL — натовский механизм закупки вооружений для Украины, финансируемый европейскими странами. Лондон, Париж и Берлин намерены использовать предстоящий саммит G7 для переговоров с американским президентом о дополнительном финансировании.

Альтернатива Patriot

Зеленский и Стармер напрямую не называли, какую именно систему ПВО они будут продвигать, источники The Telegraph также хранят молчание. Но так как решение нужно уже сегодня, то удобнее взять за основу уже готовый вариант.

Французско-итальянская система SAMP/T, которая производится консорциумом Eurosam (Thales и MBDA), — пока единственная полноценная европейская альтернатива Patriot. SAMP/T способна перехватывать баллистические ракеты, а в готовящемся обновлении системы обещают улучшенные противобаллистические характеристики.

В основе системы SAMP/T NG лежит ракета Aster 30 Block 1 NT. Ракета Aster 30 имеет дальность перехвата до 120—150 км и потолок 30 км. Вариант Block 1NT предназначен для перехвата баллистических ракет средней дальности (до 1500 км). В отличие от Patriot, использующего кинетический удар, Aster применяет осколочно-фугасную боевую часть с неконтактным взрывателем — это повышает эффективность против маневрирующих целей и роев дронов. Aster 30 оснащена системой отклонения вектора тяги PIF-PAF, обеспечивающей высокую маневренность и быструю коррекцию курса на финальном этапе перехвата.

В сентябре 2025 года Дания отказалась от системы Patriot и выбрала вместо нее SAMP/T. В датских СМИ писали, что сроки поставки и европейский суверенитет теперь конкурируют с боевыми характеристиками при принятии решений.

Технические характеристики обеих систем в целом сопоставимы. Французские военные эксперты считают, что SAMP/T в реальных боевых условиях на Украине якобы превосходит Patriot при противодействии усовершенствованным российским ракетам типа «Искандер».

Одно из преимуществ над Patriot — возможности быстрого развертывания (15 минут) и большая мобильность (скорость буксировки до 70 км/ч) против 4—6 часов у Patriot.

Главная проблема, помимо политического решения сделать эту систему основной в Европе, — производство. Ежегодный объем производства ракет Aster 30 составляет около 190—225 перехватчиков. Для сравнения: Россия производит 840—1020 баллистических ракет в год. Судя по заявлению Зеленского, Украина хочет расширить производство ракет на своей территории.