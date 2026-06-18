Президент США Дональд Трамп намерен попросить американские оборонные предприятия выдать лицензии на производство оружия на территории Европы и Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В беседе с журналистами на полях G7 во Франции глава Белого дома подтвердил, что Украина хотела бы производить ракеты-перехватчики по лицензии США.

«Они хотели бы иметь такую возможность, мы посмотрим», — сказал Трамп.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, со своей стороны, подтвердил, что страны ЕС обсуждают выдачу американских лицензий европейским производителям вооружений.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также сообщил, что Трамп выступил за расширение возможностей американской оборонной промышленности по поставкам такого вооружения.

Как отмечает Bloomberg, США уже разрешают выпускать некоторые виды своего оружия в других странах. В частности, ракеты Patriot производятся по лицензии в Германии.

Ранее лидеры «семерки» в совместном заявлении по итогам саммита зафиксировали договоренность нарастить поставки Украине «средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности».

«Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», — говорится в документе.

Позднее дипломатический источник Le Parisien сообщил в кулуарах саммита, что США и европейские страны «семерки» договорились производить на территории Украины не только системы ПВО, «но и средства нанесения глубоких ударов». Как пояснило издание, имелись в виду ракеты большой дальности.

По словам источника Le Parisien, сейчас при каждом массированном ударе со стороны России ВСУ «приходится запускать в среднем около 20 ракет Patriot». В статье отмечается, что Киев регулярно запрашивает дополнительные средства ПВО, особенно ракеты Patriot, поскольку их дефицит обострился на фоне возросшей интенсивности российских ударов.

Москва считает неприемлемым любое военное сотрудничество Запада с Украиной. Минобороны РФ в апреле заявило о «ползучем превращении» Европы в тыл Украины и расценило наращивание производства и поставок беспилотников этой стране шагами к «резкой эскалации» обстановки на континенте.