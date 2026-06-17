США и европейские страны «Большой семерки» будут производить дальнобойные ракеты и системы ПВО «по лицензии» на территории Украины. Об этом заявил дипломатический источник на полях саммита G7 во Франции, пишет Le Parisien.

«Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства нанесения глубоких ударов», — сказал он, имея в виду ракеты большой дальности.

Сейчас, по словам источника, при каждом массированном ударе со стороны России ВСУ «приходится запускать в среднем около 20 ракет Patriot».

Издание отмечает, что Киев регулярно запрашивает дополнительные средства ПВО, особенно эти ракеты, поскольку их дефицит обострился на фоне возросшей интенсивности российских ударов.

В принятом лидерами «семерки» заявлении по итогам саммита зафиксирована договоренность нарастить поставки Украине «средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности».

«Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», — говорится в документе.

Как пояснил канцлер Германии Фридрих Мерц, для этой цели американские компании смогут выдавать лицензии европейским производителям.

«В настоящее время мы все производим слишком мало, но это можно компенсировать, выдавая лицензии компаниям с необходимыми производственными мощностями, включая европейские и украинские компании», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал результаты саммита, назвав их «важными» для его страны.

«Самое главное — мы договорились о дополнительном усилении украинского ПВО. Будут новые шаги по давлению на Россию <…> ради мира», — написал он в телеграм-канале.

Перед началом саммита G7 The New York Times написала о растущей нехватке у ВСУ перехватчиков Patriot, поставки которых со стороны Запада не успевают за увеличившимся числом российских ракетных ударов. Этот дефицит газета назвала «большой уязвимостью» Украины.

Ранее в июне британская The Telegraph сообщила, что Лондон и Киев хотят совместно создать европейскую альтернативу американским Patriot. Украина при этом рассчитывает, что ракеты-перехватчики для будущей системы будут производиться ее собственной военной промышленностью, уточнили источники издания в стране.

От союзников в Европе Киев планирует получать головки самонаведения, радары, системы слежения и наведения. Все это должно объединиться в «европейский аналог Patriot — значительно дешевле и с возможностью масштабировать производство», сообщил один из собеседников газеты.