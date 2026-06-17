Позиция Европы начала доминировать в формировании концепции «по удушению России», и это «тревожный сигнал для всего международного сообщества». Такую точку зрения высказал Life.ru глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин по итогам саммита G7.

Он отметил, что хотя итоги форума во Франции пока носят «очень общий характер», без конкретных наработок, в Москве замечают, что «идут пропагандистские экзерсисы».

«И самое главное, что [президент Украины Владимир] Зеленский уже становится просто ручным пуделем в этой очень опасной для стабильности в мире игре», — заявил Карасин.

По мнению сенатора, в такой «роли» Зеленский нравится западным лидерам, «которые его подкармливают деньгами, оружием и агрессивностью». Карасин выразил убеждение, что они будут продолжать такие действия «на протяжении видимой перспективы».

Бывший депутат украинской Верховной Рады Олег Царев, со своей стороны, допустил, что ЕС может максимально использовать Украину «как прокси для войны с РФ».

«У них конкретная цель — это перечень требований к России, и их будет много: и доступ к природным ресурсам, и контроль над ядерным вооружением, и репарации», — сказал он.

Царев заключил, что с учетом этого «Россия должна быть сильной».

На саммите, который проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, лидеры стран «Большой семерки» приняли совместное заявление, в котором обещали поддерживать Украину и усиливать санкции в отношении России.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов ЕС, что на саммите были обрисованы контуры сделки «Украина в обмен на Иран» между президентом США Дональдом Трампом и европейскими руководителями.

Источники утверждали, что американский лидер предложил поддержать его договоренность с Тегераном и помочь в разминировании Ормузского пролива, а взамен пообещал «остаться на стороне Украины».