В Госдуме допустили, что Европа предлагала США помощь в разминировании Ормузского пролива в обмен на поддержку Украины со стороны президента США Дональда Трампа. Однако на такой антироссийский сговор американский лидер вряд ли пойдет, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что во время ударов по Ирану европейские союзники Вашингтона отказались участвовать или как-то помогать.

«Это сильно раздражало Трампа. Он наверняка это глубоко запомнит», — полагает депутат.

Чепа убежден, что Трампу нет необходимости обращаться к Европе за поддержкой теперь, после заключения предварительной мирной договоренности с Ираном. Скорее, предложение помощи могло быть с европейской стороны, чтобы склонить американского лидера на сторону Украины в конфликте с Россией, продолжил парламентарий.

«Для Трампа первоочередная задача — победа на промежуточных выборах в ноябре. Я думаю, что он будет больше заинтересован в том, чтобы его роль пиарилась в завершении [украинского] конфликта или, по крайней мере, в стремлении к завершению», — заключил Чепа.

Ранее портал Politico сообщил со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов ЕС, что на саммите G7 во Франции с участием Трампа были обрисованы контуры сделки «Украина в обмен на Иран». Источники утверждали, что глава Белого дома предложил европейским лидерам поддержать его договоренность с Ираном и помочь в разминировании Ормузского пролива, а взамен пообещал «остаться на стороне Украины».

До этого в Европе опасались, что после мира с Ираном американский президент вернется к российско-украинскому конфликту и начнет снова проявлять лояльность к Москве в ущерб европейским планам усилить давление на РФ.

Однако после сессии G7 по Украине Трамп допустил скорое возобновление санкций в отношении российской нефти, которые были временно сняты Вашингтоном на фоне кризиса поставок из-за блокады Ормузского пролива. Он заявил, что «Россия должна заключить сделку» о мире с Украиной.

Позднее лидеры «семерки» в совместном заявлении обязались усилить давление на российскую экономику и подтвердили «неизменную» поддержку Украины. Они отметили, что для принятия дополнительных санкций против РФ настал «подходящий момент», поскольку Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

Саммит G7 проходит 15-17 июня на французском курорте Эвиан-ле-Бен. В нем принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В «Большую семерку» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.