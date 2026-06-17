Лидеры стран «Большой семерки» на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции в отношении России, следует из совместного заявления.

«Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов», — говорится в документе.

Отмечается, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, поскольку президент США Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

В то же время лидеры G7 заявили о «неизменной» поддержке Украины. Они намерены оказать Киеву дополнительную поддержку, чтобы помочь стране «пережить следующую зиму».

«Мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», — говорится в заявлении.

Среди прочего лидеры стран G7 приветствовали заключение меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, а также выступили за продолжение переговорного процесса для достижения всеобъемлющего соглашения. Дальнейшие переговоры необходимы, чтобы гарантировать, что Тегеран не будет обладать ядерным оружием, указано в заявлении.

Лидеры «семерки» также отметили, что готовы «внести свой вклад» в реализацию американо-иранских договоренностей и ускорить «диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей, чтобы снизить глобальную зависимость от Ормузского пролива и увеличить наши энергетические запасы».

Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене.

В «Большую семерку» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.