Международная федерация World Boxing допустила российских боксеров всех возрастных категорий к своим соревнованиям с национальным флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях. Федерация бокса России была принята в члены WB в начале 2026 года», — написал Дегтярёв в своем Telegram-канале.

Восстановление спортивных связей Дегтярёв обсуждал с президентом World Boxing Геннадием Головкиным, который одновременно возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана. Встреча прошла в Ташкенте в январе 2026 года — в том же месяце, когда Федерацию бокса России приняли в WB. О содержании договоренностей министр публично не сообщал; о результате он объявил спустя полгода.

Решение принял исполнительный комитет World Boxing. В сообщении федерации сказано, что российские спортсмены будут выступать на ее турнирах на равных с боксерами любой другой национальной федерации. Одновременно исполком оговорил, что будет строго следить за поведением российских делегаций на соревнованиях и за соблюдением антидопинговых протоколов.

Как заявил «Матч ТВ» генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, сборные продолжат подготовку по уже сверстанному календарю, а задача на каждом старте у команды не меняется: первое общекомандное место.

«Очень рады решению исполкома World Boxing о полноправной возможности выступать на международных соревнованиях с использованием национальной атрибутики. Мы всегда заявляли, что наша деятельность направлена в первую очередь на защиту прав и интересов боксеров и тренеров», — сказал он.

Что решение WB значит для олимпийского цикла

World Boxing уполномочена МОК проводить олимпийский турнир по боксу, поэтому полноправное членство Федерации бокса России в этой организации открывает россиянам доступ не только к чемпионатам, но и к олимпийской отборочной системе.

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов назвал точку входа в отбор: чемпионат мира 2027 года в Казахстане станет первым этапом квалификации на Игры. До этого сборную ждут два ближайших старта под эгидой WB — первенство Европы среди юниоров в августе и чемпионат Европы в сентябре.

Чемпион Европы 2024 года Эдмонд Худоян рассказал «Матч ТВ», что главный тренер Виктор Фархутдинов уже обозначил сентябрьский чемпионат Европы в Болгарии как турнир, куда поедет команда. Сам Худоян на Игры не отберется по формальной причине: его весовая категория до 50 кг в олимпийскую программу не входит, ближайшая к ней — до 57 кг.

Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко считает, что сборная способна подтвердить лидерство уже в сентябре.

«Я уверен, что нашей сборной удастся выступить триумфально, как мы выступили на чемпионате мира в Дубае», — заявил спортсмен в беседе с «Матч ТВ».

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Савелий Садома оценил перспективы шире: по его мнению, за два года до Игр реально набрать форму, достаточную для борьбы за золото, и сам он к возвращению в олимпийский бокс готов — вопрос обсуждается с командой.

«Какой солдат не хочет стать генералом? Так и какой спортсмен не хочет поучаствовать в Олимпийских играх? Нужно просто сесть с командой и обсудить, насколько это будет целесообразно. Но пока я участвую в Гран‑при RCC Boxing Promotions», — сказал Садома «Матч ТВ».

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв решение WB поддержал. Он поблагодарил федерацию за то, что та поставила на первое место спортсмена, и предположил, что российские боксеры выступят в Лос-Анджелесе под своим флагом.

Допуску боксеров предшествовало решение МОК восстановить членство Олимпийского комитета России и рекомендовать международным федерациям снять ограничения для российских спортсменов. Бокс стал одним из видов, где эта рекомендация сработала в полном объеме — с флагом и гимном, а не в нейтральном статусе. В апреле World Boxing уже открыла россиянам доступ к своим турнирам, но в нейтральном статусе: без флага, гимна и национальной символики. Июльское решение снимает это ограничение.