Сокращение числа американских военных в Германии может свести на нет планы размещения дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk, которыми в НАТО надеялись «усилить сдерживание» России. Об этом сообщили Financial Times (FT) источники, знакомые с ситуацией. Сам президент США Дональд Трамп заявил, что выведет из ФРГ «гораздо больше», чем 5 тыс. военнослужащих.

Общаясь с журналистами в субботу, 2 мая, Трамп дал понять, что частичный вывод войск может быть только началом.

«Мы собираемся значительно сократить численность, мы сократим гораздо больше, чем на 5 тысяч человек», — сказал он.

Как пишет FT, в Пентагоне сообщили, что Вашингтон отменит решение предыдущего президента Джо Байдена развернуть в Германии батальон с дальнобойным оружием.

Комментируя происходящее, директор берлинского аналитического центра Edina Кристиан Мёллинг заявил, что вывод американских войск представляет собой «меньшую проблему», чем отмена плана по дальнобойным вооружениям.

«Первое мы можем компенсировать, но в плане нанесения ударов на большие расстояния у нас есть пробел в возможностях. Каждый раз, когда Трамп говорит что-то подобное, в Кремле понимают, что помощь американцев [Европе] в рамках НАТО все менее вероятна», — добавил аналитик.

Объявленный Трампом частичный вывод войск из Германии раскритиковали не только демократы, но и республиканцы. Они выразили опасения, что сокращение американского контингента пошлет «неверный сигнал» президенту России Владимиру Путину, передает CNBC.

Изначальный план вывести 5 тыс. военных означал бы сокращение контингента США в ФРГ примерно на одну седьмую часть, поскольку всего в этой стране размещены 36 тыс. американских солдат. Пентагон пока не предоставил подробностей о том, какие войска или операции будут затронуты сокращением. Известно, что вывод планируется в ближайшие 6-12 месяцев.

Трамп заявлял, что выведет 9,5 тыс. военнослужащих из Германии в ходе первого президентского срока, но так и не начал этот процесс. Сменивший его Джо Байден остановил запланированный вывод вскоре после вступления в должность в 2021 году.