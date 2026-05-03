Октябрьский райсуд Иваново 30 апреля изменил формулировку увольнения бывшего руководителя следственного управления СКР по Ивановской области Артема Сосновикова — с почетной («по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет») на «утрату доверия». По данным «Коммерсанта», это, возможно, первый подобный случай в истории СКР с сотрудником такого уровня.

Сосновиков служил в ведомстве с января 2011 по ноябрь 2025 года: руководил следствием по городу Иваново, возглавлял отдел по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности, а одно время исполнял обязанности начальника всего областного управления. За годы службы ему была предоставлена служебная квартира в Иваново, где полковник юстиции жил с женой и тремя детьми.

В 2023 году семья переехала в частный дом в деревне Афанасово — его предоставила жена другого сотрудника регионального СУ СК, который в тот период находился в прямом подчинении у Сосновикова. По данным прокуратуры, это создавало конфликт интересов: полковник оценивал работу этого следователя, решал вопросы его премирования и поощрений. Внутренняя проверка СКР нарушений не выявила и к дисциплинарным мерам не привела.

Прокуратура также выяснила, что после рождения третьего ребенка семья Сосновиковых получила право на бесплатный земельный участок. Документы в территориальное управление социальной защиты были поданы 12 мая 2023 года, а уже через неделю чиновники приняли решение о выделении земли — участок оформили в собственность в ноябре того же года.

«При этом, правда, была нарушена очередь, в которой стояло более 1 тыс. многодетных семей, и, соответственно, их права», — отмечается в статье.

«Ъ» уточняет, что в скандале, кроме полковника, также оказались замешаны судья и чиновник обладминистрации, у которых прокуратура сейчас пытается изъять землю.

В конце апреля суд поддержал позицию обвинения, согласно которой своими действиями Сосновиков нанес ущерб авторитету СКР, а также «создал условия для совершения актов коррупции». Полковник пообещал обжаловать это решение, настаивая на отсутствии нарушений.

Как пишет «Коммерсантъ», если решение суда о новой причине увольнения останется в силе, то Сосновикову, вероятно, придется покинуть и свой новый пост — он возглавляет территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Ивановской области с марта 2026 года.