С 3 мая в России вступил в силу приказ Минтруда от 18 марта 2026 года, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы (АГС). Список пополнился 92 позициями, теперь их 363. В него попали костюмер, настройщик пианино и роялей, зоолог и синоптик.

Обновление связано с обновлением с начала года Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов: в него добавили около 1,7 тыс. позиций, часть из которых перешла в перечень для АГС. Список формировался на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

Среди новых специальностей, помимо вышеуказанных — травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, кардиолог, онколог, гематолог, водолаз, газосварщик, токарь, такелажник, электрик и лесной пожарный.

Количество доступных врачебных специализаций выросло более чем в три раза, а многие должности, ранее указанные общими терминами, теперь детализированы по конкретным направлениям.

Число организаций, где можно пройти АГС, увеличилось с 1798 до 1927. Расширен и список предприятий для представителей коренных малочисленных народов России, ведущих традиционный образ жизни.

По закону пройти альтернативную службу вместо военной можно в двух случаях: если военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию призывника, либо если он относится к коренному малочисленному народу и ведет традиционный образ жизни. Решение принимает призывная комиссия — она же направляет на службу: в гражданские должности в армии на 18 месяцев или в гражданские госучреждения на 21 месяц, как правило, в пределах региона проживания.

В предыдущий раз список обновлялся 3 марта 2025 года. Он тогда пополнился такими профессиями, как швея, садовод, почтальон, оператор видеозаписи, сборщик обуви, рыбовод, машинист по стирке, стропальщик, агент по снабжению и библиотекарь.