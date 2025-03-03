В России расширился список профессий и должностей, доступных к выбору призывниками для прохождения альтернативной службы вместо армии. Теперь в нем 266 позиций — на 28 больше, чем в предыдущей редакции, пишет «Парламентская газета», ссылаясь на приказ Министерства труда и соцзащиты, вступивший в силу 3 марта.

Перечень пополнился, в частности, такими профессиями, как швея, садовод, почтальон, оператор видеозаписи, сборщик обуви, рыбовод, промысловый охотник, машинист по стирке и уборке спецодежды, подсобный рабочий на лесозаготовках, пробоотборщик, стропальщик.

Кроме того, часть специальностей конкретизировали, за счет чего они также расширились. Раньше, например, альтернативную службу можно было пройти только электромонтером по обслуживанию электроустановок и электрооборудования. Сейчас к этому добавились электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования.

Всего в новом списке стало 157 должностей, тогда как в прежнем было 148, сказано в статье. Среди прочих появились такие должности, как агент по снабжению, библиотекарь, врач по спортивной медицине, гидрометеонаблюдатель и главный тренер.

При этом некоторые профессии убрали из перечня — альтернативную службу теперь нельзя пройти в качестве архивиста и сборщика свинцовых аккумуляторов. Причины такого решения не указывались, но, как предполагает газета, сборщика аккумуляторов могли исключить из-за риска воздействия токсичных материалов.

Что касается архивиста, то было бы несправедливо разрешать «альтернативщикам» спокойно сидеть на такой должности в кабинете, пока другие проходят службу в армии, связанную с определенными физическими и психологическими трудностями, сказала изданию член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Совершенно очевидно, что человек, который не готов проходить воинскую службу и хотел бы пройти альтернативную, не должен чувствовать себя комфортно», — указала депутат.

По ее мнению, в дальнейшем список может быть еще расширен за счет дополнительных рабочих специальностей — электриков, монтажников, сантехников и прочих.

«Так мы могли бы, с одной стороны, частично восполнить дефицит рабочих рук, который у нас в этих сферах объективно складывается в последние годы, а с другой — возможно, увлечь, заинтересовать самих ребят-альтернативщиков, чтобы они потом остались на выбранной специальности надолго», — заключила Бессараб.

Минтруд ежегодно утверждает список специальностей для прохождения альтернативной службы. В феврале ведомство выносило проект приказа об этом на общественное обсуждение — перечень тогда планировалось увеличить со 149 до 224 позиций. Как поясняли в ведомстве, он был расширен на основе предложений, поступивших из семи федеральных и 78 региональных органов исполнительной власти.

В утвержденный список в итоге добавили такие профессии, как дезинфектор, конюх, лесоруб, матрос, машинист бульдозера, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, судовой повар. В перечень должностей включили инженера-конструктора, смотрителя, оператора видеозаписи.

Вместе с тем в списке нет таких предлагавшихся позиций, как реставратор памятников деревянного зодчества, слесарь-инструментальщик, слесарь по обслуживанию тепловых сетей.