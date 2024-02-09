Министерство труда России представило на общественное обсуждение проект приказа об увеличении количества специальностей, которые может выбрать призывник для прохождения альтернативной гражданской службы в период осеннего призыва 2024 года.

В соответствии с документом, опубликованным на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, министр труда Антон Котяков предложил увеличить число профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы со 149 до 224.

В официальном сообщении Министерства труда говорится о том, что новый список был подготовлен на основе предложений, которые поступили из семи федеральных и 78 региональных органов исполнительной власти.

Как сообщили ТАСС представители ведомства, речь идет о таких профессиях, как дезинфектор, инженер-конструктор, конюх, лесоруб, матрос, машинист бульдозера/экскаватора, музейный смотритель, оператор видеозаписи, реставратор памятников деревянного зодчества, слесарь-инструментальщик, слесари по обслуживанию тепловых сетей, по ремонту и обслуживанию газового оборудования, оборудования тепловых сетей, а также систем вентиляции и кондиционирования, судовой повар и других.

Также в ведомстве выступили с инициативой увеличить количество организаций, где будет предоставлена возможность проходить альтернативную службу с 960 до 1305.

Осенью 2023 года «Парламентская газета» писала о том, что Министерство труда внесло предложение расширить перечень организаций, предоставляющих возможность пройти альтернативную гражданскую службу, с 816 до 960. В марте того же года был расширен перечень профессий и рабочих специальностей для прохождения альтернативной службы.

Тогда в список были включены такие специальности, как артист ансамбля песни и танца, животновод, зубной техник, коневод, пекарь, рыбак прибрежного лова, хореограф и другие.

В случае, если призывник хочет пройти альтернативную гражданскую службу вместо военной, ему необходимо обратиться в военкомат, где он состоит на учете, за полгода с соответствующим заявлением.

В тексте заявления следует изложить причины и обстоятельства, вследствие которых, по мнению призывника, он имеет право на замену военной службы. К заявлению необходимо приложить автобиографию, а также характеристику с места работы или учебы.

Решение о прохождении призывником альтернативной службы либо об отказе ему в такой возможности принимает призывная комиссия. В большинстве случаев призывники проходят гражданскую службу в пределах региона своего проживания. В тех случаях, когда это не представляется возможным, им может быть предложена служба в одной из организаций на территории их области или края.

В ходе определения специальности и учреждения для прохождения службы рассматриваются такие факторы, как уровень квалификации, образование, опыт работы, семейное положение и состояние здоровья. После определения на предприятие с призывником заключается трудовой договор.

С 1 января 2024 года в России был повышен до 30 лет возраст для граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу. Соответствующий закон был принят депутатами Госдумы в июле 2023 года, президент России Владимир Путин подписал его в августе.

В ходе обсуждений законопроекта говорилось о повешении как верхнего, так и нижнего пределов призывного возраста — с 18 до 21 года. Однако в результате этот этой идеи было решено отказаться. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, «очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет».