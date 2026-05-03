Тегеран направил Вашингтону свои предложения из 14 пунктов, где указал «красные линии» и раскрыл конкретную «дорожную карту» по прекращению войны в течение 30 дней. Об этом сообщили агентства Tasnim и Fars. Президент США Дональд Трамп еще до ознакомления с планом выразил сомнение, что он приемлем для американской стороны.

Иранская «дорожная карта» стала ответом на американскую инициативу из 9 пунктов, где упор делается на двухмесячное перемирие, говорится в сообщениях агентств. Обмен произошел через Пакистан, который выступает посредником.

«В числе 14 пунктов предложения Ирана — обеспечение ненападения, вывод американских военных из окрестностей страны, снятие военно-морской блокады, разблокировка иранских активов, выплата компенсаций, снятие санкций и прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, новый механизм для Ормузского пролива и так далее», — передает Tasnim.

Fars отметило, что продолжение поисков дипломатического пути решения «является признаком серьезности и уверенности Ирана» в переговорах с США.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что вскоре ознакомится с иранским планом.

«Но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством и миром за последние 47 лет», — добавил американский лидер.

Ранее The Wall Street Journal написал со ссылкой на источники, что Тегеран смягчил свои требования к мирным переговорам. В частности, страна якобы готова открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады США с иранских портов, хотя ранее настаивала, что блокада должна быть завершена в качестве предварительного условия.

Также, по данным издания, Иран готов обсуждать ядерную проблематику в обмен на снятие санкций и гарантии прекращения американских ударов.

Трамп в письме к лидерам Конгресса 1 мая заявил, что введенное 8 апреля прекращение огня «завершило» боевые действия США против Ирана.

«Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», — говорится в документе.

При этом президент признал, что конфликт, возможно, не будет урегулирован, а Иран по-прежнему представляет «значительную» угрозу для Соединенных Штатов и их вооруженных сил.

Перед вылетом во Флориду Трамп в беседе с журналистами допустил возобновление атак против Ирана, если тот «плохо себя поведет». Он предварил свой ответ словами, что не может сказать репортеру о том, возможны ли новые удары.