Министерство энергетики США запросило почти $100 млн на разработку нового ядерного оружия для поражения подземных бункеров — системы Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), сообщает The War Zone. Запрос включен в бюджет на 2027 финансовый год в разделе «Перспективные программы».

Система NDS-A должна заменить единственное имеющееся у США ядерное оружие такого класса — гравитационную бомбу B61-11 с максимальной мощностью от 340 до 400 килотонн. Их в запасе у Пентагона менее ста единиц, носителем служит только стелс-бомбардировщик B-2. Разговоры о ее преемнике ведутся десятилетиями: в начале 2000-х Конгресс заблокировал проект Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP), однако идея периодически возвращалась.

«NDS-A предоставит президенту дополнительные ядерные варианты для поражения укрепленных и расположенных очень глубоко целей, гарантируя, что противники не смогут вывести свои наиболее ценные объекты за пределы досягаемости американских ядерных сил. Программа развивается интенсивными темпами, дополнительная информация станет публично доступна, когда это будет стратегически выгодно США», — сообщил представитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

Разработка, как отмечается в статье, ведется с 2024 года. На 2025 год ВВС США запрашивали $39 млн на проект под названием HDBTDS Prototyping — тогда же впервые упоминался NDS-A. На следующий год запрос вырос уже до $57 млн.

Согласно документам, испытания будут проходить на истребителе F-15E, финальные прототипы — на бомбардировщике B-2. Будет ли оружие планирующей бомбой или получит двигатель, публично не раскрывается, однако аналитики допускают оба варианта — в том числе с возможностью пуска на дальней дистанции по аналогии с ядерной крылатой ракетой воздушного базирования LRSO.

Потребность в новом оружии объясняется расширением сети подземных объектов у потенциальных противников. The War Zone утверждает, что Россия, КНДР, Иран и Китай наращивают инфраструктуру заглубленных командных пунктов и шахт МБР.

Показательным стал июнь 2025 года: в ходе операции Midnight Hammer бомбардировщики B-2 атаковали иранские ядерные объекты в Фордо и Натанзе сверхтяжелыми неядерными бункерными бомбами GBU-57/B весом около 13,5 тонны. Результат операции по-прежнему остается предметом споров.

Программа может столкнуться с теми же политическими препятствиями, что и RNEP: критики опасаются ответной реакции других держав. Дополнительный фактор — стоимость: модернизация всей ядерной триады уже обходится в сотни миллиардов долларов.