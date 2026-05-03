Полиция финского города Тампере расследует нападение вышедших на первомайский марш сторонников ультраправого движения «Сине-черные» на участницу протестной антифашистской акции, сообщается на ее сайте. Журналисты Yle засняли, как несколько неонацистов жестоко избили женщину с плакатом.

Пострадавшая Тютти Хюннинен получила травмы лица от ударов, нанесенных кулаками и коленом. Полиция квалифицировала инцидент как нападение и сейчас изучает видео, однако идентификация нападавших может оказаться непростой задачей, поскольку многие из них скрывали лица под масками.

Правоохранители также проверяют информацию о том, что ультраправые несли горящие факелы и поджигали ими плакаты антифашистов, а некоторые взяли на марш детей.

Движение «Сине-черные», позиционирующее себя как радикальное, традиционалистское и про-финское, было основано в январе 2021 года. Его идеология опирается на наследие фашистского Патриотического народного движения, действовавшего в Финляндии в 1930-1940-х годах, а название связано с формой одежды (черные рубашки с синими галстуками).

Летом 2022 года «Сине-черные» зарегистрировали свою политическую партию. В апреле 2024 года Верховный административный суд исключил ее из реестра, признав несовместимой с конституцией и правами человека. Однако год назад неонацисты вновь собрали необходимые 5 тысяч подписей и опять легализовались. При этом депутатских мест в парламенте у них нет, а активность сосредоточена в уличных акциях.

Партия выступает за создание этнически чистого финского государства, введение единственного государственного языка (финского) и пересмотр всех выданных с 1990 года видов на жительство.

«Сине-черные» проводят свои первомайские марши в Тампере, поскольку в этом регионе исторически сильны ультраправые настроения: например, именно здесь действовала одна из ячеек запрещенного ранее «Северного движения сопротивления». Кроме того, Тампере является крупным промышленным центром со значительной долей рабочего класса, что традиционно создает благоприятную почву для радикальной риторики.

Неонацисты пытались проводить мероприятия и в Хельсинки, но куда менее успешно: например, в январе 2025 года они организовали «читательский клуб» в центральной библиотеке, спровоцировали конфликт с антифашистами и были выведены из здания оцепившей его полицией.