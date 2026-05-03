Долго считавшийся одной из самых изолированных и закрытых стран мира Туркменистан демонстрирует «осторожные признаки смягчения изоляции», сочли побывавшие там корреспонденты Reuters.

Они отметили, что смогли свободно передвигаться там без сопровождения, и зафиксировали рост технологических инноваций, таких как электронная коммерция. При этом журналисты признали, что политическая система республики по-прежнему остается под жестким контролем президента Сердара Бердымухамедова и его окружения.

В статье приводят в пример 38-летнего предпринимателя Азата Сейитмухаммедова, многодетного отца, который почти десять лет назад основал стартап в сфере электронной коммерции Wabrum. Сейчас у его фирмы офис в Ашхабаде, откуда курьеры разводят покупателям заказы — в основном одежду и обувь турецкого производства.

«В Европе или США это может показаться обычным делом, но для Туркменистана это что-то новое. Электронная коммерция здесь все еще находится на самой ранней стадии», — говорит предприниматель, называя себя первопроходцем.

В торговых центрах столицы Туркменистана подростки записывают танцы для TikTok, который тут заблокирован и доступен только с VPN, а в спортивных школах набирает популярность брейк-данс, раньше считавшийся андеграундным явлением.

Reuters напоминает, что в 1991 году после распада СССР и обретения независимости первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявил курс на «постоянный нейтралитет» и ввел один из самых строгих визовых режимов в мире.

«При нем вокруг главы государства сформировался культ личности, столица была перестроена в мраморную витрину на доходы от газа. Во многом эта система сохранилась и после его смерти», — говорится в статье.

Однако с 2022 года, когда пост президента занял сменивший своего отца Сердар Бердымухамедов, появились признаки потепления: страна заявила о желании упростить визовый режим, вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) и диверсифицировать экономику. Новый глава государства стал чаще ездить за рубеж.

«Иностранные дипломаты в Ашхабаде говорят об ощущении медленных перемен, вызванных сменой поколений внутри элиты, и некотором расширении личных свобод», — пишет Reuters.

При этом авторы статьи признают, что для инвесторов Туркменистан остается сложным объектом, поскольку там сохраняется двойной курс доллара, а политическая обстановка непрозрачна.