В Австрии задержан подозреваемый в шантаже компании HiPP, который угрожал отравить детское питание крысиным ядом, сообщает Bild. Спецоперация по задержанию 39-летнего мужчины прошла в федеральной земле Зальцбург, где полицейские штурмовали его укрытие.

По данным издания, операцией руководила специально созданная для этого дела следственная группа. Злоумышленника вычислили по электронному следу, оставленному при отправке письма с требованием выкупа, а также опознали на записи камер наблюдения в одном из супермаркетов.

Представитель полиции восточного штата Бургенланд, в котором была обнаружена банка с 15 мкг крысиного яда, отказался поделиться с журналистами дополнительными подробностями о задержанном, сославшись на то, что эти сведения могут поставить под угрозу продолжающееся расследование.

Австрийская газета Die Presse утверждает, что в марте в адрес HiPP было отправлено электронное письмо с требованием в течение шести дней выплатить €2 млн ($2,3 млн), но по стечению обстоятельств оно было замечено компанией лишь через две недели по истечении указанного вымогателем срока.

Комментируя это сообщение, HiPP пояснила, что электронное письмо с угрозой шантажа было отправлено на групповой почтовый ящик, который проверяется не очень часто.

Тем временем в нескольких банках с детским питанием, обнаруженных на прилавках в Чехии, Словакии и Австрии, был найден крысиный яд. Все отравленные продукты имели маркировку в виде белого стикера на дне.

Генеральный директор компании Стефан Хипп заявил, что одна такая банка до сих пор не найдена, и сейчас все усилия сосредоточены на ее поисках. Задержанный, по информации Kronen Zeitung, на допросах хранит молчание.

Для защиты потребителей были предприняты масштабные меры с изъятием продукции HiPP из продажи. Проверку по этому поводу проводили даже российские маркетплейсы, хотя в РФ не продается импортная продукция немецкой компании: все детское питание ее бренда, реализуемое на отечественном рынке, производится в Калининградской области.