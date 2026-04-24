Австрийская прокуратура сообщила об обнаружении 15 микрограммов крысиного яда в банке детского питания марки HiPP. Информация раскрыта в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве: по версии следствия, неизвестный преступник намеренно добавил яд в часть продукции немецкого производителя детского питания.

Всего выявлено пять отравленных банок — в Австрии, Чехии и Словакии. В австрийской федеральной земле Бургенланд продолжается поиск еще одной потенциально опасной единицы продукции.

Компания HiPP заявила, что немецкий ассортимент точно находится вне риска отравления. Данные о содержимом банок, изъятых в Чехии и Словакии, пока не раскрываются: упомянутые 15 микрограммов относятся исключительно к австрийской находке.

Следствие не называет конкретный крысиный яд, который был обнаружен в баночке с детским питанием. Официальный представитель австрийской прокуратуры в Айзенштадте сообщила, что в ближайшие дни будет проведена токсикологическая экспертиза — она должна установить, какую опасность такая доза представляет для младенцев и детей раннего возраста.

Эксперты Венского центра информации об отравлениях и токсикологической службы берлинской клиники «Шарите» предупредили, что оценить риск без знания конкретного вещества невозможно. В предыдущих сообщениях упоминался мышьяк, но эта информация не подтверждалась официально.

Федеральное агентство по безопасности пищевых продуктов Бельгии FAVV заявило, что никаких признаков проблем с рисками отравления детского питания в бельгийской торговле нет. Вместе с тем ведомство призвало родителей, купивших детское питание в Австрии, Чехии или Словакии, проявлять «крайнюю осторожность».

Даже российские маркетплейсы объявили, что проведут проверку продающегося на их площадках детского питания HiPP, хотя на отечественный рынок оно не импортируется, а поставляется с производства в Калининградской области.

Крысиный яд — это собирательное название нескольких классов химических соединений, используемых для уничтожения грызунов. Большинство из них действуют как антикоагулянты (нарушают свертываемость крови), но есть также вещества нейротоксического и метаболического действия.

Самый распространенный крысиный яд — антикоагулянты, подавляющие синтез витамина K, который необходим для свертывания крови. Первое поколение (варфарин, дифацинон) более слабое и быстрее выводится, второе (бродифакум, бромадиолон, дифенакум, флокумафен) — сверхсильное со способностью накапливаться в печени. Смертельная доза сверхсильных антикоагулянтов для ребенка может составлять всего несколько миллиграммов.

Кальциферолы (холекальциферол, эргокальциферол, брометалин) представляют собой витамин D в сверхвысоких дозах. У грызунов он вызывает гиперкальциемию (резкое повышение кальция в крови), приводящую к отложению солей в почках, сердце и сосудах. У детей доза от нескольких сотен миллиграммов может спровоцировать тяжелую гиперкальциемию с необратимым поражением почек.

Фосфид цинка (Zn3P2) под действием соляной кислоты в желудке выделяет фосфин (PH3) — высокотоксичный газ, блокирующий клеточное дыхание. Для детей смертелен в крайне малой дозировке (менее 10—20 мг чистого фосфида цинка), и от него не существует антидота.

Альфа-хлоргидрин (3-хлор-1,2-пропандиол) действует на центральную нервную систему, вызывает судороги, остановку дыхания и отек мозга. Для детей летален в дозах около 10—20 мг/кг. Антидот отсутствует.

Коксидиостатики (например, бенфурад марок Vaccar или Ratron) нарушают энергетический обмен, блокируя митохондриальные ферменты. Вызывают слабость, мышечную дистонию, ацидоз. Данные о токсичности для детей ограничены, но предполагается высокая опасность.