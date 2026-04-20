В детском питании популярной марки HiPP был обнаружен крысиный яд, сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию. Теперь эту продукцию отзывают из более чем тысячи супермаркетов Spar из-за угрозы безопасности, а российские маркетплейсы проводят проверку продаваемой у них продукции той же марки, сообщает 360.ru.

Полиция австрийской земли Бургенланд заявила, что анализ образца из 190-граммовой баночки пюре из моркови и картофеля, на который пожаловался покупатель, дал положительный результат на отравляющее вещество. Предварительные лабораторные проверки аналогичных банок, изъятых полицией в Чехии и Словакии, также показали наличие токсичного вещества.

Производитель детского питания не исключил, что баночки могли вскрыть и умышленно добавить туда опасное вещество, поэтому инцидент расследуется как «внешнее криминальное вмешательство». В компании добавили, что отзыв продукции затронул около 1,5 тысячи магазинов Spar в Австрии, при этом представитель сети подчеркнул, что на точки за пределами страны это не повлияло.

В HiPP признали, что употребление содержимого баночек с выявленным отравляющим веществом может угрожать жизни детей. В полиции посоветовали покупателям тщательно мыть руки после контактов с упаковкой.

Власти предупредили, что на потенциально опасных банках может быть красная круглая наклейка на дне, а также открытая или поврежденная крышка, отсутствующая защитная пломба или необычный запах. Spar и HiPP призвали клиентов не употреблять содержимое купленных в Австрии баночек детского питания и пообещали полный возврат денег за них.

В расследовании участвуют силовые структуры Австрии, Чехии и Словакии. Сведений о пострадавших детях нет. В России маркетплейсы Ozon и Wildberries решили проверить реализуемое на их площадках детское питание HiPP — даже несмотря на то, что продукция под этой торговой маркой не импортируется в РФ, а производится на калининградском заводе и поставляется официальным дистрибьютером «Хипп Русь».

«Тем не менее безопасность детей — безусловный приоритет», — заверили 360.ru в Ozon, добавив, что связались по этому поводу с поставщиком.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ изданию сообщили, что тоже проводят проверку.