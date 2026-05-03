С начала второго президентского срока Дональд Трамп выдвинул или назначил на высокопоставленные должности как минимум 10 своих бывших адвокатов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственный анализ.

«С начала второго срока Трамп распределил должности в министерстве юстиции или кандидатуры на судебные должности среди как минимум 10 своих бывших личных адвокатов», — отмечает издание.

Как подчеркивает Politico, самый яркий пример — Тодд Бланш. В апреле 2023-го Трамп нанял его в качестве адвоката для защиты в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой округа Нью-Йорк. Тогда Трампа обвиняли в сокрытии выплат за молчание порноактрисы Сторми Дэниелс. Позже Бланш защищал на тот момент бывшего президента США в деле о секретных документах и препятствовании выборам.

«Теперь Бланш занимается преследованием предполагаемых политических врагов Трампа в качестве исполняющего обязанности генерального прокурора», — отмечает издание.

Последнее на данный момент выдвижение Трампа —Мэтью Шварц, партнер юридической фирмы Sullivan & Cromwell. Он входил в команду юристов, обжаловавших приговор по делу о молчании Сторми Дэниелс. 27 апреля президент США выдвинул его на должность судьи апелляционного суда 2-го округа. Это пожизненное назначение, пишет Politico.

Ранее RTVI писал, что после возвращения Трампа в Белый дом его администрация успела выдвинуть 75 кандидатур в послы и постпреды при международных организациях, 17 из них сейчас находятся на утверждении в Сенате. При этом из этих 75 человек только шесть — это кадровые дипломаты.