С тех пор, как Дональд Трамп официально вернулся в Белый дом, прошло уже больше года. При этом обновление дипломатического корпуса США во время второго президентского срока республиканца идет не быстро. Как посчитал RTVI, сейчас у Соединенных Штатов нет утвержденных послов в 104 странах, а в 92 из них нет даже кандидатов на этот пост. В том числе, как следует из системы отслеживания назначений послов Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA), по-прежнему отсутствует претендент на должность посла США в Москве.

Где вакантны места послов

В апреле агентство Bloomberg писало, что по состоянию на начало марта из 195 посольских должностей вакантными остаются более 110-ти. При этом почти 30 вакантных мест образовались после того, как администрация Трампа в конце 2025-го «внезапно отозвала множество кадровых дипломатов» из столиц по всему миру. Как отмечает издание, всего администрация Белого дома успела назначить 75 послов.

RTVI решил подробнее проанализировать данные, опубликованные в системе отслеживания назначений послов Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA).

Всего у США есть 174 посольские должности, если говорить о государствах, и еще 22 позиции — во главе представительств при международных организациях. Всего — 196 позиций.

Как следует из базы данных ASFA, в 21 стране до сих пор работают послы, назначенные предшественником Трампа — демократом Джо Байденом. В большинстве случаев это страны Африки или Центральной Азии, например, Южный Судан, Эфиопия, Мали, Узбекистан и Монголия. Еще один дипломат возглавляет представительство Соединенных Штатов при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Процедура назначения посла США состоит из нескольких этапов. Сначала президент Соединенных Штатов выбирает подходящего, по его мнению, человека и официально выдвигает его кандидатуру. После его имя направляется в Сенат (верхняя палата Конгресса). Там кандидат сначала проходит проверку в комитете по международным отношениям и выступает на слушаниях. После этого Сенат голосует по кандидатуре, для одобрения требуется простое большинство.

За то время, что Дональд Трамп уже пробыл в Белом доме в качестве 47-го президента США, при нем успели утвердить послов всего в 49 странах, в частности, в Австрии, Аргентине, Великобритании, Израиле, Индии, Мексике, Польше, Турции, Франции и Японии. Еще 12 кандидатур ожидают утверждения в Сенате (чтобы возглавить дипмиссии в том числе в Венгрии, Вьетнаме, Норвегии, Словении, Новой Зеландии).

В международные организации девять дипломатов уже назначены, получив одобрение в верхней палате Конгресса (например, на должности послов США в ЕС, НАТО и ООН), а еще пять пока находятся на утверждении (в том числе постпред при ОБСЕ).

В сумме выходит 75 человек, про которых писало агентство Bloomberg. Однако, если считать только тех, кто успел пройти оба этапа процедуры, получается 58 утвержденных послов и постпредов.

При этом до сих пор вакантными остаются 92 позиции в посольствах по всему миру и семь — в международных организациях.

К примеру, Трамп все еще не выдвинул кандидатов на должности послов в Австралии, Албании, Алжире, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Германии, Египте, Индонезии, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Пакистане, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Черногории, Южной Корее.

Также в базе AFSA не указаны кандидатуры по Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове, Таджикистане и Украине.

В апреле 2025 года Киев досрочно покинула посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк — после почти трех лет работы (с мая 2022-го) в условиях боевых действий. Официально о причинах не сообщалось, но СМИ отмечали как разногласия Бринк с новой администрацией Дональда Трампа, так и критику в ее адрес со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Россия также значится в списке AFSA среди стран, куда пока не номинирован новый посол. Его нет с тех пор, как в июне 2025 года Москву покинула Линн Трейси — она прибыла в январе 2023-го и стала первой женщиной — послом США в России.

Вскоре после отъезда Трейси замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал RTVI, что Вашингтон пока не запрашивал агреман (в дипломатической практике — предварительное согласие государства принять определённое лицо в качестве главы диппредставительства. — Прим.RTVI) на приезд нового посла. В январе 2026 года Рябков подтвердил в интервью ТАСС, что ситуация не изменилась и, более того, «на этот счет не было даже предварительных контактов».

RTVI направил запрос о комментарии в Государственный департамент США.

Пастор, сват и продавец кроссовок: кого назначил Трамп

Из 75 человек, которых успели утвердить или выдвинуть в кандидаты на должности послов, только шесть — кадровые дипломаты. Остальные же пришли в дипломатический мир из других сфер.

К примеру, 11 июля 2025 года в должность посла Соединенных Штатов во Франции и Монако вступил Чарльз Кушнер — отец зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера (то есть сват американского президента).

Чарльз Кушнер в прошлом был успешным практикующим юристом, однако в 2005 году его осудили на два года за незаконные пожертвования в избирательную кампанию, уклонение от уплаты налогов и оказание давления на свидетелей. Последнее обвинение возникло из-за того, что муж его сестры — Уильям Шулдер — сотрудничал с федеральными следователями по делу против Чарльза Кушнера. Как писали СМИ, чтобы отомстить родственнику, Кушнер нанял проститутку, чтобы та соблазнила Шулдера и записала происходящее. Потом Кушнер отправил запись своей сестер Эстер.

Чарльза Кушнера освободили в августе 2006-го, но он был лишен права заниматься адвокатской деятельностью в трех штатах — Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании. В декабре 2020 года Трамп помиловал Кушнера-старшего, а теперь отправил его в Париж.

В 2025 году должность посла США в Китае занял 76-летний Дэвид Пердью. До этого он занимал кресло сенатора от Джорджии, а в 2022-м пытался выиграть губернаторские выборы в этом штате. Но, в первую очередь, Пердью — бизнесмен. В 1998 году он присоединился к компании Reebok в качестве старшего вице-президента, а потом стал президентом и гендиректором бренда. Именно ему приписывают в заслуги возрождение кроссовок Reebok.

За свою жизнь он успел поработать в различных компаниях: PillowTex (текстильная компания), Dollar General (сеть дисконтных магазинов), KKR (глобальная инвестиционная компания), а также Cardlytics (компания по маркетингу данных). В 2013-м газета Atlanta Journal-Constitution писала, что у Дэвида Пердью «неоднозначная» деловая репутация, однако он «был известен на Уолл-стрит как специалист по реорганизации, помогающий возрождать бренды и получать прибыль для инвесторов».

Не менее примечательная личность — посол США в Израиле Майк Хакаби. В 1990-х — 2000-х годах он проделал путь от вице-губернатора до губернатора Арканзаса, а до этого и вовсе выбрал религиозную стезю.

В 1973 году он поступил Баптистский университет Уошито в родном штате. В студенческие годы Хакаби зарабатывал тем, что был ведущим рок-н-ролльной радиопередачи, а по воскресеньям читал проповеди в небольшой баптистской церкви. Уже в 1974-м он прошел рукоположение в пасторы. Будущий посол возглавлял приходы нескольких церквей до того, как податься в политику.

Впрочем, церковное прошлое не отпускает Хакаби до сих пор. Например, в феврале, уже будучи послом США, Хакаби с убежденностью проповедника заявил, что Израиль «имеет библейское право почти на весь Ближний Восток».

Американское посольство в Польше с ноября 2025 года возглавляет 63-летний журналист Том Роуз. Свою карьеру в СМИ он начал на японском радио в 1980-х, а с 1997-го по 2005 год был редактором и генеральным директором израильской газеты The Jerusalem Post. Также Роуз написал роман «Больше чудо», по которому в 2012 году вышел фильм «Все любят китов» с Дрю Бэрримор и Джоном Красински в главных ролях.

Во время первого срока Трампа Том Роуз был старшим советником и главным политическим стратегом вице-президента Майка Пенса.

Нынешний посол США в Великобритании Уоррен Стивенс ранее был президентом и СЕО частного инвестиционного банка Stephens Inc. До того, как Трамп выдвинул его в качестве кандидата еще в 2024-м, Стивенс никогда не занимался международной политикой и дипломатией, но зато пожертвовал президентской кампании Трампа $6 млн.