Вашингтон пока не запрашивал агреман на приезд нового посла США в Москве. Об этом RTVI заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, добавив, что пока нет ясности, кто возглавит американскую дипмиссию.

«Они [США. — Прим. RTVI] не запрашивали агреман. По-прежнему ясности [кто будет новым послом в Москве] нет», — сказал замглавы МИД России, отвечая на вопрос RTVI.

С января 2023 года пост главы американской дипмиссии в России занимала Линн Трейси — первая женщина на этой должности за всю историю двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. 27 июня 2025-го пресс-служба посольства США сообщила, что Трейси покинула свой пост и уехала из Москвы.

«Посол Трейси посвятила свою карьеру укреплению взаимопонимания, основанного на свободе, чести и приверженности истине», — говорилось в сообщении американской дипмиссии.

В октябре 2024-го свою работу в качестве посла России в Вашингтоне завершил Анатолий Антонов, занимавший эту должность с 2017 года. Его место занял Александр Дарчиев, который ранее возглавлял департамент Северной Америки в МИД России.