Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом в США. Документ опубликован на портале правовых актов.

Ранее Дарчиев возглавлял департамент Северной Америки в МИД. Министерство в конце февраля объявило о его назначении послом в США. Американская сторона одобрила его кандидатуру после переговоров в Стамбуле 27 февраля, посвященным устранению препятствий работы посольств России и США.

Предыдущий российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, занимавший эту должность с 2017 года, завершил свою работу в октябре 2024 года. Президент России подписал указ о его отставке, Антонов стал советником главы ВТБ Андрея Костина.

После ухода Антонова с поста «Коммерсант» и «Ведомости» назвали Дарчиева наиболее вероятным кандидатом на должность нового посла России в США. В МИД заявили, что давно определились с кандидатурой российского представителя в Вашингтоне, это «как секрет Полишинеля».

Александру Дарчиеву 64 года. Он окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, имеет степень кандидата исторических наук. Работает в системе МИД с 1992 года, владеет английским и французским языками.

В 2005-2010 годах Дарчиев был советником-посланником российского посольства в США, затем возглавил департамент Северной Америки. В 2014 году Дарчиев был назначен послом в Канаде и пробыл на этой должности до января 2021 года, после чего вернулся на прежний пост.

Дарчиев возглавлял российскую делегацию на февральских переговорах в Стамбуле. В МИД сообщили, что на встрече обсуждались «пути преодоления многочисленных “раздражителей”, доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций». Также затрагивался вопрос возвращения российской стороне шести объектов дипломатической недвижимости, изъятых с 2016 по 2018 год, и возможность восстановления прямого авиасообщения.