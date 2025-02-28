Российская делегация на встрече в Стамбуле предложила американским коллегам начать диалог по возобновлению прямого авиасообщения, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу», — подчеркнули российские дипломаты.

«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — говорится в сообщении.

В российском Министерстве иностранных дел добавили, что на переговорах затрагивались вопросы, связанные с дипломатической собственностью Москвы и Вашингтона в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, изъятых в период с 2016 по 2018 год.

В Госдепе США ранее рассказали, что российские и американские делегации в ходе конструктивной дискуссии определили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий. Обе стороны договорились провести в ближайшем будущем повторную встречу по этим вопросам; дата, место и представительство будут определены позднее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля говорил, что в Стамбуле состоится встреча российских и американских дипломатов для обсуждения устранений препятствий работы посольств стран.

Восстановление штата диппредставительств было одним из договоренностей, достигнутая делегациями России и США на переговорах в Эр-Рияде. Первая встреча представителей двух стран прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Тогда от Москвы были глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.