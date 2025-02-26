В четверг, 27 февраля, в Стамбуле состоится встреча российских и американских дипломатов для обсуждения устранений препятствий работы посольств стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

«Мы объявили, что наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве. Такая встреча состоится завтра в Стамбуле»,— сказал глава МИД.

Восстановление штата диппредставительств было одним из договоренностей, достигнутая делегациями России и США на переговорах в Эр-Рияде. Первая встреча представителей двух стран прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Тогда от Москвы были глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Лавров также отметил, что Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине. По его словам, Росссию об этом никто не спрашивал, а заявления представителей Запад на этот счет нацелены на разогрев конфликта.

«Мы никаких вариантов не можем рассматривать. Я не знаю, что там [президент Франции Эмманюэль] Макрон говорил [по развертыванию европейских миротворцев на Украине], он свою роль играл не очень убедительно в Вашингтоне, но президент [США Дональд] Трамп, когда на пресс-конференции эта тема была затронута, как я читал, сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон, видимо имея в виду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает», — подчеркнул министр иностранных дел.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна из-за положений российской Конституции.

«Были идеи «давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская». Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов», — сказал глава МИД.

Он также добавил, что на Украине остаются люди, «которым удобнее разговаривать на русском» и «которые хотят сохранить традиции своих предков».