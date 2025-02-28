Российские и американские делегации в ходе конструктивной дискуссии определили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий, сообщили в пресс-службе Госдепа США.

«США выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве», — сказано в пресс-релизе.

По данным Госдепа, в ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях. Делегацию США возглавляла Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе, а российскую делегацию — директор североатлантического департамента Министерства иностранных дел посол Александр Дарчиев.

В ходе встречи обе стороны договорились провести в ближайшем будущем повторную встречу по этим вопросам; дата, место и представительство будут определены позднее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля говорил, что в Стамбуле состоится встреча российских и американских дипломатов для обсуждения устранений препятствий работы посольств стран.

Восстановление штата диппредставительств было одним из договоренностей, достигнутая делегациями России и США на переговорах в Эр-Рияде. Первая встреча представителей двух стран прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Тогда от Москвы были глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.