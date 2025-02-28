Россия объявила о назначении нового посла в Вашингтоне, что стало сигналом дальнейшего потепления дипломатических отношений через день после встречи российских и американских официальных лиц в Стамбуле для обсуждения укрепления связей. Им станет Александр Дарчиев, кадровый дипломат, в настоящее время возглавляющий департамент Северной Америки в МИДе.

У Москвы не было представителя в США с тех пор, как предыдущий посол Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре 2024 года. Министерство иностранных дел России заявило, что США официально одобрили назначение Москвой Дарчиева после состоявшихся в четверг переговоров в Стамбуле, где дипломаты встретились для обсуждения улучшения двусторонних отношений.

64-летний Дарчиев с октября 2014 года по январь 2021 года занимал пост посла России в Канаде, а до этого занимал руководящую должность в посольстве в Вашингтоне. Он работает в Министерстве иностранных дел с 1992 года.

Назначение Дарчиева высоко оценил депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, это «говорит о последовательности американской стороны в выполнении эр-риядских договоренностей» и свидетельствует о том, что «Москва и Вашингтон возвращаются к нормальному функционированию дипломатических представительств», знаменуя окончание «дипломатической войны», развернутой президентом США Бараком Обамой в 2014 году.

«Александр Дарчиев — настоящий профессионал, опытнейший дипломат, глубоко погруженный в проблематику Северной Америки. Не сомневаюсь, что при назначении на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в США он в кратчайшие сроки приступит к своим обязанностям и будет выполнять их крайне эффективно», — заявил Слуцкий.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, также сообщается, что в ходе переговоров в Стамбуле предложила восстановить прямое авиасообщение между двумя странами. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальные лица «договорились о совместных шагах по обеспечению бесперебойного финансирования дипломатических миссий в обеих странах и созданию надлежащих условий для эффективного выполнения дипломатами своих обязанностей».