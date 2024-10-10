Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Анатолия Антонова с поста посла в США. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», — сказано в документе.

5 октября ТАСС сообщили в посольстве о завершении командировки Антонова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Вашингтоне последние семь лет.

Помощник президента России Юрий Ушаков позже пояснил, что решение о завершении работы Анатолия Антонова послом в Вашингтоне не связано с предстоящими президентскими выборами в США.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, кандидатура нового посла не будет зависеть от того, кто станет американским президентом. Он пояснил, что новый посол будет назначен своевременно. Песков отмечал, что уровень дипотношений России и США не был понижен завершением командировки Антонова.

Анатолий Антонов в 2004-2011 годах возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения российского МИД. С 2011 по 2016 год он занимал должность заместителя министра обороны России. В декабре 2016 года Антонов был назначен заместителем министра иностранных дел России. Он также занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в США и постоянного наблюдателя Росси при Организации американских государств.

Кто будет назначен новым послом России в США пока неизвестно.