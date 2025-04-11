В Госдепартаменте подтвердили, что посол США на Украине Бриджит Бринк досрочно покидает свой пост. Ранее агентство Reuters cообщало, что дипломат «всерьез размышляет» об отставке. Ее публично критиковал президент Украины Владимир Зеленский, а еще СМИ сообщают о разногласиях Бринк с новой администрацией Дональда Трампа. Версии СМИ — в материале RTVI.

«Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом в течение трех лет — это долгий срок в зоне боевых действий», — сообщил представитель Госдепартамента в ответ на запрос Reuters по электронной почте.

«Мы желаем ей всего наилучшего», — добавила на брифинге представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Пока в ведомстве не сообщили, когда именно Бриджит Бринк покинет свой пост и кто станет ее преемником.

Агентство отмечает, что уход Бринк «вносит новую неопределенность в отношения между Вашингтоном и Киевом».

«Ее уход происходит в то время, когда администрация Трампа пытается заключить сделку между Украиной и Россией, чтобы положить конец ***** [военному конфликту], которая началась с полномасштабного вторжения Москвы в 2022 году (по официальной версии России, на Украине проводится спецоперация. — Прим.RTVI). В последние недели Вашингтон пытался реализовать два ограниченных соглашения о прекращении огня — одно по энергетической инфраструктуре и одно в Черном море, но оба провалились», — констатирует Reuters.

Источники говорят, что Бринк уходит по собственному желанию. Она заступила на пост в Киеве в мае 2022 года — через три месяца после начала полномасштабных боевых действий. Бриджит Бринк — кадровый дипломат. Ее кандидатуру выдвинул в свое время президент-демократ Джо Байден, и она прошла процедуру утверждения при единогласной поддержке Сената.

«Она стала первым утвержденным Сенатом посланником в стране с 2019 года, когда президент Дональд Трамп уволил Мари Йованович, которая позже выступила ключевым свидетелем против него на слушаниях по импичменту в 2019 году. С тех пор Бринк оставалась последовательным сторонником военной помощи США этой охваченной ***** [военным конфликтом] стране», — напоминает Politico.

Однако с возвращением Трампа в Овальный кабинет политика Белого дома в отношении Украины кардинально изменилась — и это повлияло на отношения Бринк с новой администрацией, пишут СМИ.

«Бринк является одним из самых высокопоставленных карьерных дипломатов, покинувших Госдепартамент с тех пор, как президент Дональд Трамп вступил в должность 20 января. Она присоединяется к другим уходящим ветеранам с многолетним опытом, таким как третий человек в Госдепе Джон Басс, который ушел в отставку в январе», — передает Reuters.

По данным CBS News, первоначально Бринк тоже подала заявление об отставке еще в январе «в рамках стандартной смены дипломатов между президентскими администрациями», однако тогда ее заявление не было принято новым госсекретарем США Марко Рубио.

При этом источник CBS сообщил, что отставка Бринк объясняется «необычным сочетанием личных и политических проблем», включая массовые увольнения в Агентстве США по международному развитию (USAID), а еще тем фактом, что она работала в Киеве вдали от своей семьи.

Financial Times тем временем сообщила, что с недавних пор на посла оказывается «растущее давление со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые подвергли сомнению ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины». Она отдает «приоритет быстрому разрешению конфликта любой ценой, а не продолжению поддержки Украины со стороны США».

«После того, как Трамп вступил в должность в начале этого года, Бринк была вынуждена скорректировать свой подход, чтобы привести его в соответствие с новой политикой Белого дома, который занял более нейтральную позицию», — признает The New York Times.

FT подсчитала, что после инаугурации Трампа тон посла Соединенных Штатов в отношении России заметно изменился. Так, за 75 дней до вступления Трампа в должность Бринк опубликовала в соцсети X 53 поста с критикой России в отношении Украины, но за последующие 75 дней она упомянула Россию всего в пяти постах.

По этой причине и отношения Бринк с Владимиром Зеленским в последнее время тоже были непростыми, отмечает Politico.

Так, на прошлой неделе президент Украины раскритиковал посла Соединенных Штатов за «слабый» ответ на российский ракетный удар по Кривому Рогу — его родному городу.

Хотя Бринк написала в соцсети X, что была «в ужасе» от атаки, которая показала, «почему ***** [военный конфликт] должна закончиться», однако не упомянула Россию.

«К сожалению, ответ посольства США на удивление разочаровывает — такая сильная страна, такой сильный народ, и при этом такая слабая реакция», — написал Зеленский в X.

После этого Бринк все-таки упомянула Россию в посте о другой ракетной атаке, а также отправилась в Кривой Рог.

Также Бринк заработала репутацию борца за реформы, «подталкивая украинское правительство к борьбе с коррупцией и другими вещами».

«Такая позиция раздражала некоторых украинских правительственных чиновников, возмущавшихся тем, что они считали навязчивым американским надзором», — заключает NYT.