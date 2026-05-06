Разрешение России участвовать в Венецианской биеннале нарушит европейский запрет на «предоставление услуг» Кремлю, поскольку российский павильон находится под управлением руководства страны во главе с президентом Владимиром Путиным. Такое предупреждение Еврокомиссия (ЕК) направила правительству Италии и организаторам международной выставки, пишет Financial Times (FT).

В письме организаторам агентство по культуре ЕК указало, что несоблюдение санкций Евросоюза со стороны биеннале заставляет усомниться в том, что она выполняет свою обязанность «обеспечивать соблюдение ценностей ЕС».

«Любые расходы, которые понесет Россия для того, чтобы делегация ее художников могла участвовать в биеннале, принесут выгоду биеннале. Видимо, это можно расценивать как косвенное предоставление экономической поддержки», — заявила ЕК в отдельном письме властям Италии.

Комиссия потребовала разъяснений «относительно договоренностей между биеннале и российским правительством для оценки их соответствия санкционным положениям», сообщает газета, которая ознакомилась с содержанием обращений.

Представитель ЕК уточнил изданию, что у организаторов выставки есть 30 дней на ответ.

«Культурные мероприятия, финансируемые за счет средств европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений», — подчеркнул он, добавив, что все это «не уважается в сегодняшней России».

Организаторы форума ранее заявили, что «проверили и соблюдали все национальные и международные правила». Они также указали, что «действовали в рамках своих полномочий».

Премьер Италии Джорджа Мелони на прошлой неделе выразила несогласие с решением президента выставки Пьетранджело Буттафуоко допустить Россию к участию, но дала понять, что власти страны в данном случае бессильны повлиять на ситуацию.

«Правительство заявило, что не согласно с решением касательно российского павильона, но биеннале — это автономный орган, а Буттафуоко — очень компетентный человек. Я бы не приняла такого решения на его месте», — сказала Мелони журналистам.

В марте ЕК пригрозила лишить Венецианскую биеннале гранта в размере €2 млн на три года из-за положительного решения по участию России. Однако, как пишет FT, Буттафуоко «сопротивляется давлению» и объясняет свою позицию тем, что «глубоко привержен свободе слова».

Российским павильоном управляет компания Smart Art, соучредителями которой являются Екатерина Винокурова и Анастасия Карнеева. Газета утверждает, что Винокурова — это дочь главы российского МИД Сергея Лаврова.

Как пишет FT, «в попытке успокоить ЕС» организаторы выставки решили, что российский павильон будет закрыт для публики и доступен только для специально приглашенных гостей — искусствоведов и других «избранных посетителей». Они смогут побывать там на предварительных показах и вернисаже, который продлится до пятницы, 8 мая.

Комиссар российского павильона Карнеева подтвердила ТАСС, что он будет закрыт для публики, но отметила, что «это было заявлено с самого начала». Она назвала некорректными высказывания о том, что Россию «не пригласили».

«Обычно в свой собственный дом не приглашают. Каждая страна самостоятельно решает, участвовать ей в мероприятии или нет», — заявила Карнеева.