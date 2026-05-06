Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб увеличенной дальности JDAM-ER и сопутствующего оборудования на сумму $373,6 млн. Об этом сообщает Reuters.

Согласно документу, Киев запросил 1,2 тыс. комплектов JDAM в конфигурации KMU-572 и 332 — в конфигурации KMU-556, а также дополнительное оборудование и техническую документацию. Основным подрядчиком по возможной сделке указана компания Boeing. В Госдепартаменте заявили, что поставка соответствует национальным интересам США и не приведет к изменению баланса сил в регионе.

Также в ведомстве считают, что реализация сделки не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил. Предполагается, что закупка JDAM-ER может быть профинансирована за счет оставшихся средств, ранее выделенных в рамках программы Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Бомбы JDAM-ER активно применялись при ударах по Тегерану. Они поставляются на Украину с февраля 2023 года. Дальность полета бомбы достигает 84 км при сбросе с большой высоты, их масса может достигать 1000 кг, при взрыве образуются воронки глубиной до 5 м, а радиус разлета осколков — до 350 м. Бомбы были разработаны Boeing в партнерстве и по требованиям ВВС Австралии. Серийное производство для ВВС Австралии велось с 2015 года.

Российские системы ПВО имеют опыт противодействия таким бомбам, как и системы радиоэлектронной борьбы, которые применяют методы противодействия управляемым боеприпасам, включая подавление GPS-сигналов, на которых основана работа JDAM.