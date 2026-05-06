На 9 мая москвичам стоит запастись куртками: после резкого похолодания температура опустится до 13—15 градусов днем и 5—7 ночью, что ниже климатической нормы примерно на два градуса. Об этом RTVI рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Погода у нас останется неустойчивой, потому что атмосферный фронт, который вчера [5 мая] отметился грозой, а сегодня более облачной погодой, никуда далеко от нас не уйдет», — сообщила синоптик.

Она отметила, что 7 и 8 мая в столичном регионе днем будет кратковременный дождь, возможна гроза. «Ночью без существенных осадков», — добавила Позднякова.

«Температура воздуха начнет постепенно понижаться. В четверг минимальная температура [ночью] будет в пределах 12—14 градусов, дневная — 22—24 градуса. При грозе днем возможны порывы до 12—15 метров в секунду», — предупредила эксперт.

В пятницу, 8 числа, столицу «пересечет» холодный атмосферный фронт: ветер сменится с юго-западного на северо-западный, и дневная температура составит лишь 14—16 градусов при относительно теплой ночи — 11—13, рассказала Позднякова.

«Произойдет резкая смена температурного режима, и следующие праздничные дни теплую погоду нам не обещают. Температура воздуха будет ниже климатической нормы градуса на 2. То есть преобладающая температура в ночные часы будет в пределах где-то 5—7 градусов, дневная — не выше, чем 13—15 градусов», — сказала она.

По ее словам, погода без существенных осадков установится только 10 мая.