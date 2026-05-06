Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов выступил с инициативой создания единого координационного центра по привлечению иностранных граждан на военную службу в Вооруженные силы Украины и Нацгвардию. Об этом сообщают украинские издания по итогам совещания в ОП с участием военных и народных депутатов.

По словам Буданова, новая структура должна объединить все этапы работы с иностранными наемниками, включая поиск, отбор, транспортировку, подготовку и дальнейшее обеспечение. Он отметил, что сейчас эти процессы распределены между различными структурами, из-за чего координация, по его выражению, «хромает».

Участники совещания договорились до конца мая подготовить предложения по созданию соответствующего подразделения в Министерстве обороны, а также по внесению изменений в законодательство, регулирующее этот вопрос.

На фоне дефицита личного состава в украинской армии отмечается снижение притока иностранных добровольцев. Основным источником наемников остается Колумбия, откуда на Украину прибыли около 7 тысяч наемников. По данным проекта Lostarmour с 2022 по 2026 год были убиты 605 наемников из Колумбии.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что проблему мобилизации и дезертирства планируется частично решать за счет привлечения иностранцев в ряды ВСУ.