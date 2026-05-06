Ник Стюарт вошел в переговорную команду администрации Дональда Трампа по Ирану, несмотря на ранее высказанную критику диалога с Тегераном. Стюарт назначен советником специального посланника Стива Виткоффа, который курирует мирные инициативы администрации Трампа.

Ник Стюарт ранее высказывался против переговоров с Ираном, утверждая, что представители нынешнего руководства страны не могут выступать «честными посредниками». В частности, он называл президента Масуда Пезешкиана частью «теократического, тиранического, авторитарного правительства» и отрицал его реформаторский статус. Эти заявления он сделал в октябре 2024 года во время дискуссии в Вашингтоне 4 октября 2024 года, пишет издание The Gray Zone. Стюарт выступал вместе с секретарем самопровозглашенного наследного принца Резы Пехлеви Кэмероном Хансаринией, неоконсервативным идеологом и бывшим специальным советником по Ирану Эллиотом Абрамсом и сотрудником Фонда защиты демократий (FDD) Бехнамом Бен Талеблу.

На момент этого выступления Ник Стюарт был главным лоббистом Фонда защиты демократий (FDD). По данным издания, организация, основанная в 2001 году, занимается продвижением вопросов, связанных с израильско-арабскими отношениями.

Как сообщает CBS, с 2023 года Стюарт фигурирует более чем в десяти лоббистских отчетах. Общий объем расходов на его деятельность по вопросам внешней политики превышает $2 млн. Кроме того, он работал над инициативами, связанными с санкциями против Ирана и России.