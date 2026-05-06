В результате удара беспилотников по Джанкою погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким», — заявил Аксенов.

Он добавил, что на месте происшествия работают профильные службы, а властями будет оказана «вся необходимая помощь и поддержка».

В Брянской области уничтожены два беспилотника. «Пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор региона Александр Богомаз.

В компании «Мираторг» сообщили, что в Брянской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на свинокомплексе «Подывотье» в Севском районе, который «полностью уничтожил один из производственных корпусов». Его потушили сотрудники предприятия, пострадавших среди них нет.

По данным Минобороны России, за ночь российские системы ПВО перехватили и уничтожили 53 дрона самолетного типа. Они были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

В ночь на 6 мая Украина ввела режим тишины. Минобороны России ранее объявило о перемирии 8—9 мая и пригрозило ударом по центру Киева в случае срыва парада Победы.