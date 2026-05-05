Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении режима тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях, отметив, что украинская сторона будет действовать «зеркально» с указанного момента.

По словам Зеленского, по состоянию на 4 мая Киев не получал официальных обращений от России о параметрах прекращения боевых действий. Зеленский подчеркнул, что человеческая жизнь «несравненно ценнее» любых годовщин. Он также призвал российское руководство к реальным шагам по завершению конфликта, добавив, что проведение парада в Москве, по заявлениям российской стороны, зависит от «доброй воли Украины».

«В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — заявил Зеленский.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась готовность объявить перемирие 9 мая. 4 мая Минобороны России объявило о перемирии 8—9 мая и пригрозило ударом по центру Киева в случае срыва парада Победы.